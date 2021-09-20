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الصحة الايرانية: تسجيل344 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل344 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 344 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى117 الفا و526 شخصا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 17 الفا و397 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 442 الفا و232 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و707 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و792 الفا و117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 30 مليونا و302 الفا و983 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى14 مليون و120 الف و965 شخص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 44 مليونا و423 الفا و948 جرعة.

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