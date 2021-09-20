شاهد.. ما ابرز ما جاء في جلسة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية؟

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا الزميل حسين عز الدين ان ابرز ما جاء في البيان الوزراي لحكومة نجيب ميقاتي هو الخطة الاصلاحية المستندة على المبادرة الفرنسية وحوارها مع صندوق النقد الدولي وستعمل هذه الحكومة كما قال ميقاتي جاهدة على التقليل من حجم الانهيار الحاصل في لبنان نتيجة الازمة الاقتصادية االراهنة.

واوضح مراسلنا، ان هناك عشرة نواب غابوا بعذر عن جلسة مجلس النواب اليوم وان هناك عشرة نواب مستقلين بعضهم اصبحوا في ذمة الله، ولذا فان عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم 108 نائب، مشيراً الى ان هناك 13 نائبا بات من المؤكد انهم لن يعطوا الثقة للحكومة.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة لمراسل العالم حول كلمة الكتلة في الجلسة: ان كلمة الكتلة ركزت على نقاط جوهرية اهمها دور المجلس النيابي والمؤسسات الرغابية بموضوع المحاسبة الغائبة وذكرت بملفات القضائية التي ارسلت للقضاء المختص ومجموعة المتابعات التي لم تثمر بشيء، وان يكون البيان الوزراي مجموعة من مشاريع العمل الانقاذي.

واضاف: ان في البيان الوزاري كانت هناك عناوين فضفاضة لم تنم عن وجود مشاريع موضع التنفيذ في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة الذي يعيشها لبنان.

واشار حمادة الى ان كان هناك تذكير من كتلة الوفاء للقوانيين التي قدمتها الكتلة ومنها تعديل دستوري له علاقة برفع الوصايات ومحاكمة الرؤساء والوزراء في اطار المجلس العدلي، موكدا ان هذه القوانيين سقطت في مجلس النواب من خلال استدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب في مخالفة واضحة للدستور اللبناني.

وفي اطار منح الثقة للحكومة قال حمادة ان "كتلة الوفاء وحزب الله ادوا الدور البارز من خلال علاقاتهما في تشكيل الحكومة الجديدة، وسنعطي الثقة للحكومة بشرط ان يكون هناك برنامجا وزاريا واضحا ولاتكون عنواينه عريضة وان تنتقل الى حيز التنفيذ والتطبيق".

وخلص مراسلنا الى ان الجسلة مستمرة للتصويت على منح الثقة للحكومة بعد القاء كلمة للنواب.

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