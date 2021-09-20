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وزارة النفط الايرانية تعيّن ممثلا لها بخصوص التعاون مع العراق

وزارة النفط الايرانية تعيّن ممثلا لها بخصوص التعاون مع العراق
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

عين " جواد أوجي" وزير النفط الايراني،" عباس بهشتي" ممثلا للوزارة بخصوص التعاون مع العراق اليوم الاثنين.

العالم - ايران

وحدد وزير النفط في خطاب التعيين الذي تلقت "فارس" نسخة منه، مهام ممثل وزارة النفط بما يخص التعاون مع العراق، منها تشخيص المقومات والامكانيات لدى البلدين في مجال تجارة النفط والمشتقات النفطية،وتحديد وايجاد الارضيات اللازمة المفضية الى زيادة الحضور المتبادل للقطاع الخاص والمستثمرين بقطاع النفط بين الجانبين.

ودعا الوزير، ممثل الوزارة لمتابعة موضوع مقايضة النفط او المشاركة في المشاريع بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الايرانية ، فضلا عن متابعة تسريع وتيرة تسوية مستحقات صادرات الغاز بالتنسيق مع المركزي الايراني والشركة الوطنية للغاز والعمل على تبادل المعلومات المختصة بالحقول النفطية المشتركة بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية.

وأشار الوزير الى ضرورة اجراء الممثل الجديد التنسيقات اللازمة عبر سفارة العراق في طهران بجانب سفارة ايران في بغداد بهدف دفع المواضيع المذكورة الى الامام.

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