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مراسلة العالم: العلم السوري يرفرف في سماء طفس بريف درعا

مراسلة العالم: العلم السوري يرفرف في سماء طفس بريف درعا
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم بدرعا السورية بإعادة افتتاح مركز شرطة مدينة طفس بريف درعا الغربي ورفع العلم السوري بسماء المدينة، تزامناً مع انتشار وحدات الجيش السوري والقوى الأمنية بأحياءها واستكمال التسويات للمطلوبين من أبناء المدينة.

العالم - سوريا

وقبل ايام أفادت مراسلة العالم في درعا نقلا عن مصدر أمني بـ"تسوية أوضاع مايزيد عن 447 شخصاً خلال تسويات اليوم الأول في مدينة طفس بريف درعا الغربي بينهم 371 بين مسلح ومطلوب ومتخلف عن الخدمة و76 فارا من الخدمة العسكرية".

وقال المصدر إنه "تم تسليم عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة للجهات الأمنية ضمن مركز التسوية.

وأضاف المصدر أن "الأسلحة التي تم تسليمها تضم صواريخ محلية الصنع وقاذفات محمولة على الكتف مضادة للدروع وعشرات البنادق الآلية من نوع كلاشنكوف ورشاشات من عيارات مختلفة منها عيار 23 وعيار 14.5 ودوشكا و بي كي سي وري بي كي وذخيرة متنوعة بينها أشرطة رشاشات متوسطة".

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