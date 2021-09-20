شاهد: هكذا خلد العراق زيارة البابا فرنسيس ولقائه مع السيد السيستاني

العالم - العراق

وقال المشهداني اليوم الاثنين، إن "وزارة الاتصالات والشركة العامة للبريد اصدرت طابعا خاصا بزيارة البابا فرنسيس الى العراق واجتماعه مع المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني".

وأوضح أن "الوزارة ودائرة البريد ارتأت ان تكون متطلعة بمواظبة هذا التطور المتمثل بزيارة البابا الى البلاد"، مردفة أنه "تم اصدار طابع اخر لزيارة البابا الى مدينة اور التاريخية، نظراً لما جسدته هذه الزيارة من مفاهيم التعايش والاخاء، لاسيما وأن العراق كان ينتظر هذه الزيارة بشغف".

وتابع "من جانبنا، نرغب برد الجميل للشخصيات التي تزور العراق وتقول كلمة الحق بحق العراق والعراقيين"، وفقاً للمشهداني، الذي أضاف أن "الطابع سيكون ضمن الطوابع التذكارية من فئة 500 دينار و750 دينار و100 دينار، وبواقع خمسة الاف طابع بريدي، أما الفئة الثانية من الطوابع فهي بقيمة 1500 و5000 الاف دينار".

ونوه الى أن "الطوابع قام بتصميمها المصمم العراقي سعد غازي وطبعت في مطبعة الشركة العامة البريد والتوفير، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة في السوق العراقية بالعاصمة بغداد وأيضاً ارسالها الى كل المحافظات".

يشار إلى أن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الى العراق، في شهر آذار/مارس الماضي، حظيت بترحيب عربي ودولي واسع.