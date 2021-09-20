كيان الاحتلال يسجل 6456 إصابة جديدة بكورونا

العالم - الاحتلال

ووفق الموجز اليومي لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال؛ فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.17 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى نحو مليون و228 ألف و169 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و541، وبلغ عدد الحالات النشطة 76 ألف و500 حالة

وحسب معطيات صحة الاحتلال، يرقد في مستشفيات الاحتلال الف و109 مرضى، بينهم 714 حالة توصف بأنها خطيرة، منهم 194 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، كشف مدراء المشافي الإسرائيلية، عن نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي "اكمو" في أقسام "كورونا".

ونقلت القناة "12" العبرية، عن أحد مدراء المشافي، قوله: "هناك حالات كثيرة ومتكررة لا يمكن فيها توفير سرير في العناية المركزة لمرضى كورونا الذين يحتاجون إليه".