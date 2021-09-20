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السيد الحوثي: هناك جهود كبيرة لتطهير وتصحيح مؤسسات الدولة لكنها تواجه صعوبات ومنها ظروف العدوان والحصار

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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