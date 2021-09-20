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وكالة الطاقة الذرية تكشف المستور بشأن نووي كوريا الشمالية

وكالة الطاقة الذرية تكشف المستور بشأن نووي كوريا الشمالية
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء، الاثنين، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته".

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأضاف غروسي "في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتقدم البرنامج النووي بكامل طاقته بما يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى".

وأصدر غروسي تقريرا، الشهر الماضي، قال فيه إن بيونغ يانغ استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع إنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.

ويمكن صنع الأسلحة النووية باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم، وكوريا الشمالية لديها منشآت لإنتاج كليهما.

وهدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز ترسانته النووية والحصول على أسلحة أكثر تطورا، ما لم تتخل واشنطن عن عدائها لبلاده، في إشارة واضحة إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة وتدريباتها العسكرية المنتظمة مع جارتها الجنوبية.

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وكالة الطاقة الذرية تكشف المستور بشأن نووي كوريا الشمالية

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