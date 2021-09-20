زيارة وزير الدفاع السوري للأردن وتداعيات صفقة الغواصات

العالم- خاص بالعالم

وأفادت تقاريرُ بأنّ الطرفين ناقشا أمنَ الحدود ومكافحةَ الإرهاب وتهريبَ المخدرات في زيارةٍ طَرحت اسئلةً عن توقيتِها واهدافِها بظلِ التطوراتِ التي تشهدها درعا على حدودِ الاردن.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... الغاء باريس اجتماعاً كانَ مقرراً هذا الأسبوعَ بين وزيرةِ الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي" ونظيرِها البريطاني "بن والاس" على خلفيةِ إلغاءِ أستراليا صفقةَ شراءِ غواصاتٍ فرنسية، وإبرامِ أخرى بديلةٍ مع أميركا وبريطانيا.

ويَعقد وزراءُ خارجيةِ الاتحاد الأوروبي اجتماعاً على هامشِ الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة لمناقشةِ الاتفاقِ الأمني الأسترالي-الأميركي-البريطاني الذي دفع بكانبيرا إلى إلغاءِ صفقةِ غواصاتٍ مع فرنسا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.