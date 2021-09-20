ايران تطلب من الوكالة الالتزام بالقانون وتجنب التمييز والتسييس

العالم - ايران

وقال "محمد إسلامي" مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا للحضور في المؤتمر العام الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ، اليوم (الإثنين) في تصريح للصحفيين حول مشاركته في هذا المؤتمر والقائه كلمة هناك انه وكما ذكرنا في البيان اننا طلبنا من الوكالة الالتزام بالقانون.

وأضاف: نحن لا نتسامح مع التمييز والتعاطي المسيس ، ومن الناحية الفنية والمهنية نعلن ذلك بصوت عال في كل مكان.

وفي إشارة إلى شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال إسلامي: "الكلمة المستخدمة في هذا الشعار هي ان الذرة من اجل التقدم لا أنها يمكن أن تحرم الدول من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة من خلال سلوكها المزدوج والمسيس .

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن إيران دولة ذات حضارة وان ايران كانت دوما مصدر اشعاع علمي وتقني إلى سائر دول العالم ومن حق إيران والإيرانيين المشروع الاستفادة من التقنيات المتطورة وخاصة التقنيات النووية.

وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي قد طالب في كلمته اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب التسييس في ادائها، معتبرا ان الوقت قد حان لتغير اميركا سياساتها الخاطئة وتقوم بالغاء كل اشكال الحظر بصورة عملية ومؤثرة ويمكن التحقق منها.