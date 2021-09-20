شاهد: العثور على أوكار لـ ’داعش’ وعبوات ناسفة في شمال العراق

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وذكر بيان للوزارة، ان قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، عملية تفتيش وتطهير منطقة (حاوي العظيم) ضمن قاطع عمليات سامراء.

واوضح البيان، ان العملية أسفرت عن العثور على خمسة أوكار ،تحتوي بداخلها على 6 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، 4 برادات صغيرة مختلفة، كميات من العتاد.

وفي السياق ذاته، نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التاسع التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية تفتيش مناطق (الحوائج، نويكيط، السحيل، الفاخرة) بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، 3 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، قنبرة هاون عيار 120 ملم. تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.