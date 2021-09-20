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حلاق يدلل زبائنه بشطرنج وبيانو ومكتبة

حلاق يدلل زبائنه بشطرنج وبيانو ومكتبة
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

يقدم خدمة الحلاقة أولا، ومن ثم يدور الحديث عن الكتب أو الموسيقى أو لعبة الشطرنج، وإذا كان زبائنه يجيدون العزف على البيانو فيستمع لعزفهم، أو يقوم هو بعزف مقطوعة معينة لهم.

العالم ـ منوعات

يوفر الحلاق التركي مراد ألبير لزبائنه فرصة المطالعة ولعب الشطرنج والعزف على البيانو في مكان عمله بولاية "توكات" شمالي تركيا.

وقال ألبير (49 عاما) إنه انتقل إلى ولاية "توكات" قبل 5 سنوات، بعد قضاء مدة طويلة في إسطنبول وممارسة مهنة الحلاقة فيها.

وأوضح ألبير أنه منذ افتتاحه المحل في الولاية، يعمل على نظام المواعيد، أي قبل مجيء وباء كورونا، وذلك لإشعار زبائنه بعناية خاصة. وأشار إلى أنه وضع آلة بيانو ولعبة شطرنج ومكتبة في مكان عمله، وذلك لخدمه زبائنه.

وأوضح أنه يقدم خدمة الحلاقة أولا، ومن ثم يدور الحديث عن الكتب أو الموسيقى أو لعبة الشطرنج، وإذا كان زبائنه يجيدون العزف على البيانو فيستمع لعزفهم، أو يقوم هو بعزف مقطوعة معينة.

وبيّن أن العديد من الزبائن يفضلون المجيء إلى محله لأخذ خدمة الحلاقة، بعد أن واجه في البداية العديد من الانتقادات وأن فكرته لن تنجح. لافتا أنه يعمل بمفرده في المحل، وأنه يحلق لـ12 زبونا في اليوم.

من جانبه، قال الزبون "فرقان قاضي أوغلو" إنه يأتي إلى محل ألبير ليس فقط لأخذ خدمه الحلاقة بل لقضاء أوقات رائعة أيضا، مؤكدا أنه لم يصادف محل حلاقة يعمل بهذا الطراز من قبل.

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