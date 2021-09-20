حركة الجهاد: بعد حدث نفق الحرية، الكل يرقب يوم التحرير

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وقال القيادي في حركة حركة الجهاد السلامي محمد شلح: "قرر السجان الصهيوني معاقبة ابناء حركة الجهاد الاسلامي على فعلتهم هذه فقام بتوزيع على الغرف وسلبهم انجازاتهم التي حقوقها خلال سنوات طويلة، المقاومة الفلسطينية كلها بكل اشكالها واذرعها قررت المضي في هذا الملف بلا رجعة ان شاء الله حتى ينال هؤلاء الاسرى حريتهم".

كما أعلن الفلسطينيون عبر تظاهرات لم تغب يوما عن باب مقر الصليب الأحمر في غزة عن تضامنهم مع كافة الأسرى داخل السجون الاسرائيلية لاسيما في ظل ما يتعرضون له من ارهاب اسرائيلي وقمع وتنكيل كإجراء انتقامي بسبب الصفعة التي لازال صداها يتردد على وجه مصلحة السجون الاسرائيلية رغم اعادة اعتقال الأبطال الستة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي يوسف الحسياينة: "الاسرى ليسوا وحدهم في مواجهة الارهاب والعربدة والتنكيل والقمع التي تمارسه مصلحة السجون بحق اسرانا البواسل كل الخيارات متاحة للدفاع عن اسرانا ولجم هذا العدو".

بعد اعتقال الابطال النفق عادت الأنظار تتجه صوب صفقة وفاء أحرار جديدة تثلج صدور الفلسطينيين.

حلقت قضية الاسرى فوق كل الميادين فقط اعادها نفق الحرية للواجهة من جديد حتى اصبحت ارواح الاسرى تقيم في كل البيوت والمؤسسات والشوارع وحتى الجدران فالكل يرقب يوم التحرير.