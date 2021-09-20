تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها

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وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تونس فريد بن جحا أن سيدة من ولاية المهدية (وسط) تمّ ايقافها بعد أن تبيّن أنها تعمّدت إنجاب أطفال بقصد بيعهم لعائلات راغبة في التبني.

ونقلت وسائل الإعلام عن بن جحا قوله إن السيدة باعت أربعة أبناء بمقابل ماديّ وكانت تدخل المستشفى للولادة بهوية مزيفة باسم امرأة أخرى تريد شراء الطفل لتسهيل تسجيله في دفاتر الحالة المدنية.

وتم القبض على السيدة وعلى الزوجين اللذين زوّرا الحالة المدنية للرضيع وأيضاً الأبوين الذين حصلا على رضيع بمقابل مالي وسيحال الجميع إلى المحاكمة في إطار قانون الاتجار بالبشر والتدليس الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 15 عاماً.