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تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها

تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

وجهت تهمة شبهة الإتجار بالبشر إلى سيدة بولاية المنستير التونسية، عمدت التفريط في أبنائها بالبيع، بالإتفاق مع أزواج يرغبون في التبني، دون المرور بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

العالم ـ منوعات

وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تونس فريد بن جحا أن سيدة من ولاية المهدية (وسط) تمّ ايقافها بعد أن تبيّن أنها تعمّدت إنجاب أطفال بقصد بيعهم لعائلات راغبة في التبني.

ونقلت وسائل الإعلام عن بن جحا قوله إن السيدة باعت أربعة أبناء بمقابل ماديّ وكانت تدخل المستشفى للولادة بهوية مزيفة باسم امرأة أخرى تريد شراء الطفل لتسهيل تسجيله في دفاتر الحالة المدنية.

وتم القبض على السيدة وعلى الزوجين اللذين زوّرا الحالة المدنية للرضيع وأيضاً الأبوين الذين حصلا على رضيع بمقابل مالي وسيحال الجميع إلى المحاكمة في إطار قانون الاتجار بالبشر والتدليس الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 15 عاماً.

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