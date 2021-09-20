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مندوب ايران بفيينا: رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ومدير الوكالة الدولية الذرية يتفقان على بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام وحسن النوايا

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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