الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر

العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت بيانات جديدة، أن العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة "في تصاعد مستمر"، مشيرة إلى أن العام الحالي في طريقه ليكون "أحد أكثر الأعوام دموية على الإطلاق".

العالم _ الأميرکيتان

ووفقا للبيانات الجديدة التي تم جمعها ونشرها بواسطة أرشيف عنف الأسلحة (GVA)، سجلت الولايات المتحدة في عام 2021 ما مجموعه 14723 جريمة قتل وجرائم إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من القتلى حتى الآن.

وبعد تسجيل 15454 حالة وفاة جراء العنف المسلح في عام 2019، سجلت حالات الوفاة ارتفاعا في العام الماضي 2020 إلى أكثر من 19000، بزيادة قدرها 26 في المائة.

وأفاد GVA بأن أحداث إطلاق النار الجماعي تحدث بشكل أكثر شيوعا، حيث تم الإبلاغ عن 510 عمليات إطلاق نار جماعي منذ يناير 2021 و41 حالة إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في أول 19 يوما من شهر سبتمبر الحالي.

روابط ذات صلة

لماذا سرقت أمريكا وبريطانيا اللُقمة الاسترالية من فم فرنسا؟!

أمريكا تهدد لبنان.. بعد تحدي حزب الله لمحاولتها المس بكرامة الشعب

غوتيريش يحذر من حرب باردة جديدة بين أمريكا والصين!

هذه هي العائلة التي قتلتها أمريكا في غارتها بكابول.. فما قولكم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-09-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-09-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2021

محكمة هولندية تدين شقيقين سوريين لصلتهما بتنظيم إرهابي

النائب اللبناني معلوف: أشكر إيران على المازوت