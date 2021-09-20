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مسؤول إسباني يحذر من انبعاث غازات سامة بعد ثوران بركان لابالما

مسؤول إسباني يحذر من انبعاث غازات سامة بعد ثوران بركان لابالما
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس المحلي لجزر الكناري أنخيل بيكتور توريس من انبعاث غازات سامة في حال وصول الحمم المتدفقة من بركان نشط في جزيرة لا بالما إلى المحيط.

العالم _ أوروبا

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن البركان "لا يزال نشطا وسيستمر في الثوران على مدى الأيام القليلة المقبلة".

وواصل بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما إلقاء حممه باتجاه الساحل، مدمرة في طريقها نحو مئة منزل.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قالت لورينا هيرنانديس لابرادور مستشارة بلدية لوس يانوس دي إريداني إن الحمم البركانية أدت إلى تدمير "مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي".

وأوضحت السلطات الإقليمية في جزر الكناري على "تويتر" أنها لا تعتزم في المرحلة الحالية إجراء عمليات إجلاء جديدة، موضحة أن الحمم تتّجه "نحو البحر".

وسُجل آخر ثوران بركاني في أرخبيل الكناري في العام 2011، وقد وقع تحت الماء في نطاق جزيرة إل هييرو.

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