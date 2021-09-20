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محكمة هولندية تدين شقيقين سوريين لصلتهما بتنظيم إرهابي

محكمة هولندية تدين شقيقين سوريين لصلتهما بتنظيم إرهابي
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة هولندية بسجن شقيقين سوريين لدورهما البارز في "جبهة النصرة" في وطنهما بين عامي 2011 و2014، وهي أول مرة يدين فيها قضاة هولنديون متهمين على صلة بالتنظيم الارهابي.

العالم - سوريا

وحكم على أحد الشقيقين بالسجن 15 عاما و 9 أشهر، والآخر بالسجن 11 عاما و9 أشهر، ولم تنشر هويتاهما تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية.

وقالت المحكمة الهولندية في حكمها إن "جبهة النصرة شنت هجمات استهدفت الناس الذين عملوا مع الدولة السورية كما تعرضوا للقتل،" موضحة أن "هجمات جبهة النصرة تسببت أيضا في سقوط ضحايا مدنيين وأسهمت في تفاقم الأزمة والفوضى التي دفعت ملايين السوريين إلى الفرار من بلادهم".

وقد حصل الشقيقان على اللجوء في هولندا، لكنهما خضعا لتدقيق الشرطة بعد أن تعرف أحد الزوار على أحدهما في مركز مناقشة في أمستردام، حيث عرض فيلم عن الحرب بسوريا.

وأنكر كلاهما التورط مع "جبهة نصرة"، لكن المحكمة قالت إن القضاة أدانوهما بناء على تحقيق الشرطة الذي تضمن التنصت على منزليهما وسيارة وهواتفهما وأجهزة حاسوب يملكانها.

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محكمة هولندية تدين شقيقين سوريين لصلتهما بتنظيم إرهابي

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