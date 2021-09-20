البنتاغون يتحدث عن استهداف مسؤول في تنظيم القاعدة بإدلب

العالم - سوريا

وقال كيربي في إفادة صحفية من البنتاغون إن الضربة الأمريكية شنت بالقرب من مدينة إدلب ضد "مسؤول كبير في القاعدة".

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن طائرة استطلاع مسيرة تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، تقل قياديين بارزين في تنظيم "حراس الدين".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه يعتقد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي شن الغارة التي استهدفت سيارة كانت تقل مسلحا من إحدى المجموعات المتطرفة التي تنشط في المحافظة والتي لها صلة بتنظيم "القاعدة".