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ترامب: الولايات المتحدة ستتحول قريبا إلى دولة من العالم الثالث

ترامب: الولايات المتحدة ستتحول قريبا إلى دولة من العالم الثالث
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحول خلال مستقبل قريب إلى دولة من العالم الثالث بسبب أزمة المهاجرين.

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي الاثنين: "الولايات المتحدة ستعتبر قريبا دولة من العالم الثالث. ما يحدث في بلادنا حاليا لم يحصل هنا في أي وقت مضى. لقد تسلل ملايين الناس، لكن هناك أعداد أكبر في طريقهم (إلينا)".

وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بعد توليه السلطة في يناير 2021، اتباع "سياسات جديدة في مجال الهجرة، وخفف القوانين المتعلقة بها وأوقف برنامج إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك.

وعلى خلفية هذه الإجراءات ارتفع تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد وبلغ مستوى 200 ألف شخص ما يمثل عددا قياسيا منذ بداية القرن الـ21.

والاثنين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المستقبلين سنويا في الولايات المتحدة إلى 125 ألف شخص خلال العام المالي الجديد.

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ترامب: الولايات المتحدة ستتحول قريبا إلى دولة من العالم الثالث

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