روسيا: تعرضنا لعدد غير مسبوق من الهجمات السبرانية خلال الانتخابات

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وقالت السفارة، في بيان عبر "فيسبوك"، الاثنين: "خلال هذه الانتخابات واجهت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وتم تسجيل 50% منها من أراضي الولايات المتحدة بالذات".

وأشارت إلى أن هدف الهجمات كان يكمن في تشويه صورة النظام الانتخابي في روسيا، وصرحت: "من المفضل الحصول من الطرف الأمريكي على توضيحات كاملة حول هذا الشأن".

كما شددت السفارة الروسية، تعليقا على ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية بأن الانتخابات كانت "غير حرة وغير شفافة"، على أن التصويت جرى بتوافق تام مع القانون.

وسبق أن رجحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية استهدفت النظام الانتخابي الروسي.