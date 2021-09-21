مؤسسات أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة للإحتلال

العالم - فلسطين

وقدم المشروع للكونغرس بشأن تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى الاحتلال الاسرائيلي النواب رشيدة طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك بوكان.

وكانت الإدارة الأميركية قد وافقت على صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه إلى الإحتلال الاسرائيلي بقيمة 735 مليون دولار في شهر أيار/مايو الماضي.

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، قالت أوكاسيا كورتيز إن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، لأن الأخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية، كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية في قطاع غزة (في العدوان الأخير على غزة في أيار الماضي).

وأظهر البيان أن 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن.