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مؤسسات أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة للإحتلال

مؤسسات أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة للإحتلال
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقّعت مؤسسات ومنظمات مدنية أميركية ودولية، على بيان يؤكد تأييدها ودعمها ومصادقتها على مشروع تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي قدّمه النواب في الكونغرس لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقدم المشروع للكونغرس بشأن تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى الاحتلال الاسرائيلي النواب رشيدة طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك بوكان.

وكانت الإدارة الأميركية قد وافقت على صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه إلى الإحتلال الاسرائيلي بقيمة 735 مليون دولار في شهر أيار/مايو الماضي.

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، قالت أوكاسيا كورتيز إن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، لأن الأخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية، كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية في قطاع غزة (في العدوان الأخير على غزة في أيار الماضي).

وأظهر البيان أن 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن.

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مؤسسات أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة للإحتلال