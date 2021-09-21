كيف ينظر الشارع العراقي للانتخابات والناخب الحائر بين الرفض والقبول وحمى الداعية الانتخابية في المحطة الخامسة أقل اصراف مادي مالي من السنوات السابقة.

الانتخابات العراقية هي سلسلة من الانتخابات التي شهدها العراق عقب الاطاحة بحكومة البعث الصدامي عام 2003 حيث شهد العراق أربع عملية الاقتراع الى هذا اليوم. كان الاقتراع الاول عبارة عن انتخاب الجمعية الوطنية أو ما يسمى ايضا بمجلس النواب العراقي أو البرلمان العراقي المؤقت التي انبثقت عنها الحكومة.

الضيوف:

معين الكاظمي – مرشح عن تحالف الفتح

باسمة الساعدي – مرشحة حزب اليقين الوطني

جبار الكناني – مرشح حركة حقوق