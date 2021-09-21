كيف منح التيار الوطني الحر ثقته لحكومة ميقاتي؟

العالم- خاص بالعالم

وتساءلت جبور قائلة: لماذا لا يوجد مجال امام حكومة ميقاتي الا ان تنجح، اولاً لان الهاوية كبيرة والسعي لوقف مزيد من الحفر في هذه الهاوية ومزيد الغرق للبنانيين.

واوضحت جبور، ان الامر الثاني هو ان لبنان مقبل على مرحلة انتخابات ورئيس الحكومة ميقاتي لا يمكن ان يفشل بينما هو يريد ان يشكل بديلاً للشارع السني عن الرئيس سعد الحريري او على الاقل يريد ان يحافظ على شعبيته وحيثيته، مشيرة الى ان ميقاتي ينوي الترشح للانتخابات المقبلة.

واضافت جبور، ان الامر الثالث هو العامل الخارجي وشروطه بان تقوم هذه الحكومة كي تحصل على الدعم الخارجي، وان تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على رزمة مساعدات مالية لانقاذ اللبنانيين، ما يحتم على هذه الحكومة ان تعمل وان تفعل شيئاً ما.

وعزت جبور، اعطاء التيار الوطني الحر ثقته لحكومة ميقاتي لعدة اسباب، اولها ان تشكيل الحكومة احترم الدستور اللبناني والشراكة والميثاقية، وثانيا ان الرئيس ميقاتي قابل 12 مطلباً للتيار الوطني الحر بايجابية، والمتعقلة بالاصلاح المالي وموضوع الكهرباء والموضوع الجنائي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت والنازحين السوريين والاموال المحولة الى الخارج، الخ..

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