تحرير مديريتي ماهلية ورحبة يغضب الاعلام السعودي

العالم - انقلاب الصورة

ووثقت القوات اليمنية نصرها بفيديو نشره الاعلام الحربي اليمني، يؤکد هروب القوات السعودية ومرتزقتها.

وتقدر مساحة ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب بألف ومئتي کيلومتر مربع.

وتتصدر خسائر التحالف السعودي مجدداً المشهد اليمني في حين يضاف الی انجاز القوات اليمنية اعلان خوض المعرکة باسناد من قبائل مأرب التي راهنت الرياض طويلاً علی استمالتهم.

وحاول اعلام تحالف العدوان علی اليمن، التقليل من شأن هذا النصر، مدعياً ان الفيديو الذي وثق الانتصار، مزيف والصور ارشيفية والانتصار وهمي.

ووصلت محاولات تبرير الهزيمة الی ادعاء قنوات سعودية ان المجتمع الدولي يقف الی جنب "القوات الحوثية" وهذا ما يسبب خسائر للقوات السعودية ومرتزقتها.

في حين ان المجتمع الدولي والولايات المتحدة والامم المتحدة يتفرج علی حصار اليمن و قتل الاطفال منذ 7 أعوام ولايحرک ساکناً الا في دعم تحالف العدوان علی اليمن.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5810313