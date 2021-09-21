الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تحرير مديريتي ماهلية ورحبة يغضب الاعلام السعودي

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

حررت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين.

العالم - انقلاب الصورة

ووثقت القوات اليمنية نصرها بفيديو نشره الاعلام الحربي اليمني، يؤکد هروب القوات السعودية ومرتزقتها.

وتقدر مساحة ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب بألف ومئتي کيلومتر مربع.

وتتصدر خسائر التحالف السعودي مجدداً المشهد اليمني في حين يضاف الی انجاز القوات اليمنية اعلان خوض المعرکة باسناد من قبائل مأرب التي راهنت الرياض طويلاً علی استمالتهم.

وحاول اعلام تحالف العدوان علی اليمن، التقليل من شأن هذا النصر، مدعياً ان الفيديو الذي وثق الانتصار، مزيف والصور ارشيفية والانتصار وهمي.

ووصلت محاولات تبرير الهزيمة الی ادعاء قنوات سعودية ان المجتمع الدولي يقف الی جنب "القوات الحوثية" وهذا ما يسبب خسائر للقوات السعودية ومرتزقتها.

في حين ان المجتمع الدولي والولايات المتحدة والامم المتحدة يتفرج علی حصار اليمن و قتل الاطفال منذ 7 أعوام ولايحرک ساکناً الا في دعم تحالف العدوان علی اليمن.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5810313

روابط ذات صلة

مأرب تنتظر «النصر المبين الرابعة»

قيادة السلطة المحلية بمأرب تبارك تحرير مديريتي ماهلية ورحبة

شاهد: من ’مسافة صفر’.. انجازات رجال الله في مأرب تكتب بالذهب

شاهد..هكذا حرر الجيش اليمني مديريتي ماهلية ورحبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تعلن استعدادها لتصدير اللقاحات الإيرانية الصنع الى فيتنام

تقدم للجيش اليمني في مديرية جديدة بشبوة

تونس ترد على بيان إثيوبيا حول 'ارتكاب خطأ تاريخي'

ميقاتي الى باريس يوم الخميس 23 ايلول 2021

موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة

تحرير مديريتي ماهلية ورحبة يغضب الاعلام السعودي