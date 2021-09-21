الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "كارثة مناخية"

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وقال غوتيريش خلال مؤتمر مكرس للمناخ، يوم الاثنين، إن "العالم يتجه نحو كارثة، وهي ارتفاع درجة الحرارة بـ2.7 درجة بدلا من الـ1.5 درجة، أي الحد الذي اتفق عليه الجميع".

وتابع قائلا إن "العلم يقول إن أي ارتفاع لدرجة الحرارة بمقدار أكثر من 1.5 درجة سيكون كارثة. وللحد من ارتفاع درجة الحرارة لكي لا يتجاوز الـ1.5 درجة، يجب أن نقلص انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030".

وأضاف أنه "في هذا الحال سيكون من الممكن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن".

وأعرب غوتيريش عن قلقه، مشيرا إلى أن دول العالم تتجه إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 16% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2010.

ودعا غوتيريش لرصد 100 مليار دولار سنويا لاتخاذ الإجراءات لمحاربة التغيرات المناخية في الدول النامية، التي تعتبر مسؤولة عن 80% من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وأكد أن هناك توافقا حول أن الاجتماع المقبل لدول مجموعة العشرين سيكون مهما للغاية بالنسبة لنجاح الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.