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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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طالبان تعلن باقي الوزراء في حكومتها بافغانستان وتستبعد النساء من أي منصب وزاري
مصدر حكومي سوداني: منفّذي العملية الانقلابية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم فشلوا
المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان: الجيش سيصدر بيانا بعد قليل
متحدث باسم مجلس السيادة في السودان يعلن ان استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل
عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس يدعو السودانيين إلى الخروج الى الشوارع والدفاع عن البلاد
عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعلن السيطرة على الأوضاع بعد محاولة انقلابية
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الصحوة الاسلامية مستمرة ببركة الشهداء
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: عاشوراء هي في الحقيقة ولادة للمضحيين
الرئيس الايراني ابراهيم : تشرفت بالمشاركة في بعض الاجتماعات الخاصة بتمجيد الشهداء وكان حضور الناس فعال وكأن الشهيد سقط توا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: في اي مكان يرفع اسم الشهيد هو في الحقيقة رسالة تعريف لطريق الشهداء المقدس
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: نصيحتي للجيل الحالي الاستمرار في هذا الطريق وتكريم هؤلاء الشهداء الكبار
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش
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