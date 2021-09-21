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الرئيس الايراني ابراهيم : تشرفت بالمشاركة في بعض الاجتماعات الخاصة بتمجيد الشهداء وكان حضور الناس فعال وكأن الشهيد سقط توا

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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