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اسلامي: رفع الحظر الأمريكي شرط لاستئناف محادثات الاتفاق النووي

اسلامي: رفع الحظر الأمريكي شرط لاستئناف محادثات الاتفاق النووي
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي إن على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران من أجل استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وقال إسلامي ، اليوم الثلاثاء ، في مقابلة مع شبكة "NHK" اليابانية انه يجب على الولايات المتحدة تصحيح سياساتها الخاطئة.

[أكد ان امريكا لم تف بالتزاماتها وتعهداتها التي وافقت عليها في الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف إسلامي أنه يجب على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور وإن إيران ستتصرف خطوة بخطوة متماشيا مع ما تفعله الولايات المتحدة بهذا الشأن".

واشار التلفزيون الياباني إلى أن ادارة بايدن بدأت محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل الماضي لإنقاذ التوافق النووي ، لكن المحادثات توقفت بسبب خلافات بشأن قضايا مثل مدى تخفيف الحظر.

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