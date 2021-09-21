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على هامش اعمال الجمعية العامة..

اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي

اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

شارك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة.

العالم-العراق

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري، المُنعقد في مقر بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، على هامش مُشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76".

واضاف ان "المشاركة جاءت لمُناقشة آخر المستجدات على الساحة العربيَّة، وتعزيز آليات العمل المُشترَك وتنسيق المُواقف العربيَّة تجاه أبرز القضايا العربيَّة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينة".

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على هامش اعمال الجمعية العامة.. اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي