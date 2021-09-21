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شاهد.. حكومة ميقاتي ومهمة تحويل الأقوال الی أفعال

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

بعد تأخر لاكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع الكهرباء في قصر الاونيسكو التأم مجلس النواب لمناقشة البيان الوزراي في جلسة لم تخل من انتقادات حادة لتصويب مسار عمل الحكومة والتعجيل بخطة الاصلاحات المطلوبة.

العالم - مراسلون

حكومة نجيب ميقاتي نالت الثقة باغلبية نيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين وسط مطالبات نيابية بضرورة الاستفادة من عمر الحكومة القصير للبدء بخطة التعافي ووقف الانهيار الاقتصادي.

وقال كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي:"نحن قرأنا البيان الوزاري ونتوقع من الحكومة ان تقوم بمراعات هذه الاولويات في حل المشاكل او التخفيف من الازمة القائمة. نحن نعلم ان المواطن لايستطيع ان يؤمّن أبسط مقومات معيشته بسبب الانهيار النقدي والمالي وسعر الصرف".

بعض الوزراء في الحكومة الجديدة اكدوا على ان ثقة المجلس ستدفعهم للبدء بالمعالجات المطلوبة كل من وزارته لتتقاطع انجازاتهم مع مطالب المواطنين الملحة.

وقال وزير الزراعة في الحكومة الجديدة عباس الحاج حسن لقناة العالم:"نيل الثقة اليوم اساسي ومركزي في انطلاقة الحكومة للمباشرة بالاعمال المناطقة بها وبالتالي اليوم الامر الملح والاساسي ان يكون مابعد نيل الثقة دفعة ايجابية تنعكس داخل البرلمان وفي العمل الحكومي وايضاً علی الشارع".

وفيما لم ينتظر الحكومة الجديدة حلولا جاهزة لانقاذ البلاد من ازمتها يبقى التعويل على ما صرح به نجيب ميقاتي بعيد تكليفه على دعم دولي لحكومته للنهوض بخطة التعافي الاقتصادية والبحث عن الية تمويل من كل الجهات لوقف النزف الاجتماعي في وقت ينوء اللبنانيون تحت وطأة اقسى ازمة معيشية بدءا من الكهرباء والمحروقات وارتفاع اسعار السلع الغذائية وصولا الى الدواء متأثرة بشكل مباشر بالعقوبات الامريكية الظالمة بحق مؤسسات وافراد ومصارف لبنانية.

بعد نيلها الثقة أصبحت حكومة نجيب ميقاتي مطالبة بتحويل بيانها الوزاري من أقوال الی أفعال وملاقاة المواطنين في مطالبهم وأولها الملف المعيشي المتعدد الجوانب.

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