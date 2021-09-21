أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

كيهان ..

ينبغي لأمريكا إلغاء كل أشكال الحظر بصورة عملية قابلة لإجراء إختبار للمصداقية .

اطلاعات ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. إيران تريد مفاوضات مجدية لصالح رفع كل إجراءات الحظر.

ابتكار ..

رئيس الأركان الفريق باقري .. أي إستهداف لمصالح إيران سيواجه ردا حازما وقاسيا .

آفتاب يزد ..

وزير الخارجية الأمريكي يهدد لبنان بشأن إستيراد الوقود من إيران ملوحا بفرض عقوبات .

ابرار ..

السعودية تتخذ موقفا مناهضا للبرنامج النووي الإيراني في إجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

جام جم ..

طالبان تنتقد تصريحات رئيس وزراء باكستان عمران خان الداعية لتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان.

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات شعبية في البحرين ضد النظام الخليفي وتأييدا للشيخ عيسى قاسم .

حمايت ..

تصاعد أجواء الأزمة بين فرنسا وبريطانيا, والغاء باريس لقاء مقررا بين وزيري دفاع البلدين .

خراسان ..

سويسرا ترفض شراء مقاتلات فرنسية في ضربة أخرى لماكرون والإقتصاد الفرنسي بعد إلغاء أستراليا صفقة الغواصات.

رسالت ..

القوات اليمنية المشتركة تحرر منطقة إستراتيجية في شمال محافظة مأرب من قبضة التحالف ومرتزقته.

قدس ..

الكيان الصهيوني يواصل جرائمه ضد الفلسطينيين, إعتقالات في الضفة وإطلاق نار على قوارب الصيد بغزة .

وطن امروز ..

كوريا الشمالية تهزأ من التجربة الصاروخية الكورية الجنوبية وتصفها بالإبتدائية والساذجة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( أمريكا مجبرة على العودة للإتفاق النووي) ..

قانون مجلس الشورى الخاص بالخفض التدريجي لالتزامات ايران في الاتفاق النووي مقابل انسحاب امريكا منه ومقابل المماطلات الاوروبية, جعل القوى الغربية تشعر بوطأة وتبعات مواقفها, لذلك بدأت بالحديث عن احياء هذا الاتفاق وضرورة العودة اليه .

ان الذي يحدث منذ اشهر في هذا السياق هو ان امريكا والترويكا الاوروبية تحاولان استغلال مفاوضات فيينا هذه المرة لتحقيق مأربهما,ولكن ..

"القوى الغربية وجدت نفسها في مأزق جدي رغم كل ألاعيبها الفاشلة في المفاوضات يتمثل بإحتراق ورقة ضغوطها على بلادنا"

ان نجاح ايران في توسيع دائرة علاقاتها التجارية والاقتصادية في العالم وتحديها السافر للحظر الامريكي وانضمامها لعضوية منظمة شنغهاي الاوراسية كلها عوامل سحبت البساط من تحت مخططات امريكا واوروبا في مفاوضات فيينا, ولن يكون امام امريكا من خيار سوى احناء رأسها اكثر والعودة للاتفاق النووي بعد الغاءها للحظر.

آرمان ملي ..

كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها ( موقف سعودي كان متوقعا في الوكالة الدولية )..

عكس خطاب وزير الطاقة السعودي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واقع الرياض لسياسات مرآئية, حيث اتهم البرنامج النووي الايراني بعدم الشفافية ..

"إن السعودية دأبت ومنذ هزيمة ترامب ووصول بايدن للبيت الأبيض على إرسال رسائل تهدئة إقليمية مرة لقطر وأخرى لإيران"

وهذا جيد بالطبع ولكن المشكلة تكمن في ان هذه الرسائل لا تعكس قناعة حقيقة بضرورة حل مشاكلها مع الجيران بل انها مجرد تكتيك لعبور الضغوط التي تواجهها السعودية في ظل حالة التجاهل الامريكي لها وتزايد مخاوفها من مواجهة عزلة واسعة, والا ما معنی اطلاق كل هذه الشحنات العدائية ضد ايران وابداء اهتمام بتطبيع العلاقات في نفس الوقت عبر الدخول في مفاوضات ثنائية ولو بمستوى منخفض بوساطة عراقية .

ابرار..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يحمل عنوان يقول ( أمريكا تهدد لبنان) جاء فيه..

مع وصول الوقود الايراني الى لبنان لوحت امريكا بورقة العقوبات بوجه الحكومة اللبنانية الجديدة, وهددت الخارجية الامريكية من ان استيراد النفط من ايران ليس من مصلحة لبنان بل سيعرضه لخطر العقوبات الامريكية .

"وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في تدخل سافر في شؤون لبنان إن إستيراد النفط الإيراني سيحمل أخطارا على لبنان".

وهددت بواشنطن في هذا السياق بفرض عقوبات على اي بلد يتعامل تجاريا واقتصايا مع بلدان تفرض امريكا عقوبات واجراءات حظر عليها. وتقول محافل سياسية لبنانية ان امريكا تحاول الايحاء بان الانجاز الكبير الذي حققته المقاومة لحل ازمة الوقود الخانقة باستيراد الوقود من ايران سيسبب مشاكل للبنان .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( جنوب اليمن. مأزق سعودي )..

تعكس المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات الجنوبية باليمن مشاعر نقمة عميقة على مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية بعدن بسبب الغلاء والبطالة وتدهور الخدمات العامة .

"إن الصراع الدائر بين طرفي تشكيلة هذه الحكومة أي المجلس الإنتقالي وأنصار هادي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية"

فما يحدث في جنوب اليمن هو حرب بالوكالة في الواقع بين السعودية والامارات على المصالح عبر وكلائهما باليمن اي المجلس الانتقالي الجنوبي وانصار الرئيس اليمني السابق الهارب منصور هادي, صراع يدفع اليمنيون من ابناء المحافظات الجنوبية ثمنه غاليا بتردي الاوضاع المعيشية والامنية بشكل لايطاق.

رسالت ..

سلطت صحيفة رسالت الضوء على تفجر ازمة علاقات بين فرنسا وامريكا وكتبت في مقالها ( تحقير قصر الإليزيه من قبل البيت الأبيض ) ...

فرنسا تشتعل غضبا ازاء تعرضها للاهانة والاذلال من قبل امريكا وبريطانيا واستراليا بايرام هذه البلدان لاتفاقية اوكوس التي تتضمن عمليا تشكيل حلف ثلاثي ضد الصين, كما تتضمن الغاء صفقة ضخمة لشراء استراليا لغواصات فرنسية.

"إن الرئيس الفرنسي لم يخف غضبه الشديد إزاء موقف هذه البلدان والذي وصفه بالطعنة في الظهر لفرنسا وأوروبا "

وبالطبع عكس موقف واشنطن وحليفتيها في اتفاقية اوكوس تجاهلا صارخا واستصغارا لا لفرنسا وحدها بل لاوروبا والاتحاد الاوروبي ولحلف الناتو ايضا. الا ان وطأة الامر على فرنسا اكبر لانها خسرت عشرات المليارات من الدولارات. كما ان هذه الخسارة والى جانب اذلال فرنسا من شأنهما ان يؤديا الى اضعاف مكانة ماكرون في الانتخابات الرئاسية, وباريس ردت حتى الان باجراءات دبلوماسية محدودة ولكنها قد تعمد بعدها لتفعيل مشروع تشكيل جيش اوروبي موحد.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت بدورها تقريرا عن ( تفاقم أجواء التوتر بين باريس وحلفائها) جاء فيه ...

باريس ردت على الغاء استراليا بالتنسيق مع امريكا وبريطانيا لصفقة شراء غواصات فرنسية بصورة مفاجئة, بسحب سفيريهامن واشنطن وكانبيرا كما الغت اجتماع وزاري مقرر مع بريطانيا.

"إن محافل سياسية في فرنسا لا تستبعد إتخاذ قصر الإليزيه مواقف أكثر تشددا ضد إتفاقية أوكوس في المستقبل"

واذا ما تفاقمت الخلافات مع مجموعة البلدان الاعضاء في اتفاقية اوكوس .وحسب هذه المحافل فان الغاء صفقة الغواصات لم يحمل خسائر هائلة للاقتصاد الفرنسي فقط بل تجاوز الامر الى التشكيك بكفاءة الصناعات العسكرية الفرنسية ايضا بتقليل استراليا من قدرات هذه الغواصات.