ماهي الكلفة التي كبدها الابطال الستة لكيان الاحتلال

العالم - الإحتلال

وكانت إذاعة “كان” الإسرائيلية وموقع “ماكو” الاقتصادي قد نقلا عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن التكلفة تجاوزت حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري 30 مليون دولار، وهي التكلفة الأعلى التي يتكبده كيان الاحتلال في تاريخه.

ودفع الاحتلال الاسرائيلي منذ الإعلان عن فرار الأسرى في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بتعزيزات عسكرية، تضمنت نشر آلاف الجنود والعناصر الأمنية “الشاباك” والقوات الأمنية الخاصة، وقصاصي الأثر، فضلاً عن استخدامها طائرات مروحية مُسيّره ووسائل تكنولوجية متطورة، إلى جانب تكلفة تشغيل غرفة العمليات المشتركة.

وفجر الأحد، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات – آخر أسيرين فرّا من السجن – وذلك في المنطقة الشرقية بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.