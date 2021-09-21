الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
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الجيش السوداني يؤكد في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما"

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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