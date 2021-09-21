الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: أعداء شعبنا باتوا اليوم في منحدر السقوط

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. محاولةانقلاب في السودان بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي

المدلل: الحرب مفتوحة مع كيان الاحتلال وتحرير الاسرى من أولوياتنا

شاهد: طفس تنضم لاتفاق المصالحة وتعود للحضن السوري

ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

بالفيديو لبنان: المازوت الايراني يسعف مشفى في عكار

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل