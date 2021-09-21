محاولةانقلاب في السودان بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي

العالم - السودان

محاولة انقلاب من قبل ضباط في سلاح المدرعات السوداني وذلك بعد أيام من التوتر شرق السودان.

وعلى الفور انتشرت الدبابات في الشوارع لاسيما في العاصمة الخرطوم وسط انتشار عسكري مكثف.

مصادر عسكرية اعلنت أن اكثر من عشرين ضابطا بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مشيرة الى ان محاولة الانقلاب تركزت في منطقة ام درمان والعاصمة الخرطوم. واضافت ان مخطط الانقلابيين اعتقال اعضاء المجلس السيادي والمجلس العسكري.

الجيش السوداني اعلن السيطرة على محاولة الانقلاب التي وصفها بالفاشلة بعد اعتقال عشرات الضباط من المتورطين في محاولة الانقلاب، مؤكدا محاصرة مقر سلاح المدرعات شرق البلاد وإغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان المؤدي الى البرلمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.

وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات شعبية احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية.