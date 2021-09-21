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مراسل العالم: قائد المحاولة الإنقلابية هو اللواء عبد الباقي بكراوي نائب قائد المدرعات من مدينة كوستي بولاية النيل الابيض

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

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