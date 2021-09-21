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الفتح: استمرار تواجد القوات الاميركية في العراق امر مرفوض

الفتح: استمرار تواجد القوات الاميركية في العراق امر مرفوض
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كامل، الثلاثاء، ان التواجد الاميركي على ارض العراق عرقل انجاز وتطوير البنى التحتية، لافتا الى ان استمرار تواجد القوات الاميركية في العراق امر مرفوض ولايمكن القبول باستمراره.

العالم-العراق

وقال كامل "اننا وضعنا في برنامجنا تطبيق الاتفاقية الصينية التي تنص على ادخال الشركات الاستثمارية للعمل في العراق مقابل تسليم بغداد 100 الف برميل نفط يوميا الى بكين".

واضاف ان "الفتح مازال مصراً على موقفه من التواجد الاميركي حيث يرفض استمرار تواجد هذه القوات على ارضيه، خصوصا بعد الخراب والدماء الذي تسببت به داخل العراق".

وأشار كامل الى ان "التواجد الاميركي يعد مرقلاً واضحا لانعاش العراق وتطوير البنى التحتية، حيث يسعى التحالف للنهوض بالواقع الخدمي في جميع مناطق العراق بعيدا عن اي تدخلات او معرقلات تحول دون ذلك".

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