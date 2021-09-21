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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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حمدوك: المحاولة الانقلابية تؤكد ضرورة اصلاح الأجهزة الأمنية
حمدوك: عسكريون ومدنيون تورطوا في محاولة الانقلاب
حمدوك: ما حدث انقلاب مدبر من قبل جهات في الداخل والخارج
مراسل العالم: قائد المحاولة الإنقلابية في السودان هو اللواء عبد الباقي بكراوي نائب قائد المدرعات من مدينة كوستي بولاية النيل الابيض
مراسل العالم: قائد المحاولة الإنقلابية هو اللواء عبد الباقي بكراوي نائب قائد المدرعات من مدينة كوستي بولاية النيل الابيض
مراسل العالم: وزير الاعلام السوداني يعلن وجود تعاون بين المدنيين والعسكريين في المحاولة الانقلابية ويؤكد القبض عليهم
مراسل العالم : وزير الاعلام السوداني يعلن القاء القبض على المتهمين بالانقلاب ويتم التحقيق معهم
متحدث باسم الحكومة السودانية: فلول النظام القديم شاركت في محاولة الانقلاب
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: أعداء شعبنا باتوا اليوم في منحدر السقوط
مقتل أحد المصابين في عملية الدهس في نهاريا شمال فلسطين المحتلة
حمدوك: المحاولة الانقلابية تؤكد ضرورة اصلاح الأجهزة الأمنية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش
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