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مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب اليبي عبد الله بليحق أن البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.

العالم- ليبيا

وكان بليحق أكد أن مجلس النواب قرر في جلسة أمس الاثنين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه .

وأضاف بليحق أن النواب اتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم.

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