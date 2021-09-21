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5 أسرى فلسطينيين يقاطعون الدواء ومحاكم الاحتلال

5 أسرى فلسطينيين يقاطعون الدواء ومحاكم الاحتلال
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قرر خمسة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، والامتناع عن تناول الدواء؛ احتجاجًا على اعتقالهم إداريًّا.

العالم- فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصعيد سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن الأسرى الخمسة أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، لافتا إلى أنهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وبيّن النادي أن الأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي.

وأوضح أن "الاعتقال الإداري إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أيّ حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني".

و"الاعتقال الإداري" حبسٌ بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ودون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد.

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