شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر مستجدات محاولة الانقلاب في السودان

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم الزميل طارق ابو شورة بأن هذا الكلام يؤشر الى ان هنالك عدم تناغم حقيقي بين القوات المسلحة السودانية والمكون المدني في الحكومة الانتقالية حيث هذه المحاولة الثالثة للانقلاب التي تفشل خلال الفترة الانتقالية.

وتابع مراسل العالم بأن هيئة الاركان السودانية تعقد اجتماعاً لتقييم الاوضاع حيث قد تصدر بياناً شاملاً خلال الساعات المقبلة حول هذا الحادث.

وأكد مراسل العالم على ان الاحزاب السودانية رفضت هذه المحاولة لاسقاط الحكومة الانتقالية واعادة العكسر مرة آخرى الى الحكم واعادة تجربة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأضاف مراسل العالم بان هناك تباين في موقف الشارع السوداني حول هذا الحادث حيث لا يصدق بعض من السودانيين هذا الانقلاب والبعض يقول جاء في وقته ليكون حراك حقيقي يخرج البلاد من المشاكل المعيشية.

وأعلنت السلطات السودانية إحباط محاولة انقلابية قامت بها من أسمتهم بفلول النظام السابق وأنها ألقت القبض على المتهمين بالانقلاب.

وعلى الفور انتشرت الدبابات في الشوارع لاسيما في العاصمة الخرطوم وسط انتشار عسكري مكثف.

مصادر عسكرية اعلنت أن اكثر من عشرين ضابطا بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مشيرة الى ان محاولة الانقلاب تركزت في منطقة ام درمان والعاصمة الخرطوم. واضافت ان مخطط الانقلابيين اعتقال اعضاء المجلس السيادي والمجلس العسكري.