توقيف خلية مؤيدة لتنظيم 'داعش' في طرابلس اللبنانية

العالم- لبنان

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء بيان جاء فيه: أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي.

و حسب البيان قد عمدوا هولاء إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.

وكانت الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين - طرابلس بتاريخ 2021/08/22.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.