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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-09-2021

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2021

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-09-2021