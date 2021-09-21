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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش: وباء كورونا والأزمات من افغانستان وصولا الى اليمن واثيوبيا قد عرقلت جهود السلام

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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