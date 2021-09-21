الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تعلن تعيينات وزارية جديدة وسط غياب لأسماء نسائية

طالبان تعلن تعيينات وزارية جديدة وسط غياب لأسماء نسائية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها، مؤخرا، وسط انتقادات دولية أعربت عن الاستياء، بسبب استبعاد المرأة وعدم تمثيل كافة أطياف المجتمع الأفغاني.

العالم - افغانستان

وقدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، بينما تسعى حركة طالبان إلى نيل اعتراف دولي، لا سيما أن البلاد في حاجة إلى مساعدات دولية، في ظل التردي الكبير للأوضاع الإنسانية.

ووصلت حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس الماضي، مستفيدة من الانهيار السريع الذي منيت به الحكومة المركزية، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

ولم يأت ذبيح الله مجاهد على ذكر وزارة المرأة في الحكومة، بينما رصد متابعون، مؤخرا، تحويل مقرها في العاصمة كابل إلى وزارة "الأمر بالمعروف".

وجاءت التعيينات الحكومية المعلن عنها، يوم الثلاثاء، على النحو التالي:

- نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.

- قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.

- محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.

- عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.

- الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.

- الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.

- مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.

- غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.

- جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.

- عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.

- لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.

روابط ذات صلة

باكستان تدعو للإفراج عن أصول أفغانية مجمدة

أفغانستان... طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

5 أعمال منزلية تساعد في تقليل خطر الإصابة بألزهايمر

مركز حقوقي فلسطيني: خطر شديد يتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غوتيريش ينتقد 'التوزيع غير العادل' للقاحات كورونا

'وطن للمستقلين'.. الانتخابات المحلية محاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات السياسية بالضفة

انطلاق المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن استمارة المفسوخة عقودهم