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الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن استمارة المفسوخة عقودهم

الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن استمارة المفسوخة عقودهم
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنه " نظرا لكثرة البيانات الواردة ومن اجل مراجعة ما ورد، سيتم ايقاف الروابط المخصصة لملء استمارة العودة لأقل من 24 ساعة، وسيتم اعادة الاستمارة في الموقع الرسمي للحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن لضمان حقوقكم ولفسح المجال امام اللجان المختصة للنظر والتدقيق بطلباتكم".

وأشار البيان إلى أن "الاستمارة الالكترونية ستستمر حتى الـ30 من شهر أيلول الحالي".

وذَكرت الهيئة، بأن "المنفذ الوحيد والرسمي للتقديم لعودة المفسوخة عقودهم الى صفوف الهيئة هو الاستمارة الالكترونية المعدة من اللجنة المشكلة من الهيئة لهذا الغرض وإن اي مسار آخر لاستقبال الطلبات او تسلّم الملفات او اي شكل آخر لا علاقة للهيئة به ولن تتعامل معه".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاثنين، إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، موافقة وزارة المالية على استيعاب 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.

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