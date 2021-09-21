الانتخابات المحلية محاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات السياسية بالضفة

العالم- فلسطين

وقال خريشة، في تصريح صحفي: "بالتأكيد نحن نريد إجراء الانتخابات بكل مستوياتها دوريًّا، لكن ما يجرى اليوم هو محاولة لذرّ الرماد في العيون للتغطية على تعطيل الانتخابات السياسية".

ورأى أن الهدف من إجراء هذه الانتخابات هو إرسال رسائل للمجتمع الدولي الذي يضغط لإجراء الانتخابات، حتى تبدو السلطة حريصة على العملية الديمقراطية، "ما يؤكد عدم جديتها في الانتخابات".

وأضاف: "هذه قفزة في الهواء، ومحاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات، ولإلهاء المواطن وحرف الأنظار عما يجرى من تحركات سياسية في المنطقة".

وأوضح أنه لا ينظر بجدية لهذه الانتخابات؛ لأنها تخصّ المجالس المصنفة "ج"، وهذه المجالس عبارة عن عِزب وخِرب وقرى صغيرة لا يتجاوز عدد سكان الواحدة منها 8000 شخص، والانتخابات فيها لا تجرى إلا من خلال توافق عشائري عائلي.

وتابع أن معظم هذه المجالس يتم بالأساس تعيينها تعييناً حتى بعد الانتخابات إذا لم تأت النتائج على مقاس السلطة.

وطالب بأن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات السياسية؛ الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتبار أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشعب الفلسطيني الآن هي غياب الشرعيات.

وقال: "نحن مع إجراء الانتخابات خاصة، ونحن نعيش أزمة شرعيات، لكن البداية يجب أن تكون من أعلى لأسفل، وليس العكس".

وأكد ضرورة ألا يترك قرار الانتخابات لمزاج طرف ما، وإنما ضمن توافق وطني فلسطيني، والعمل جديًّا على البدء بالانتخابات السياسية وليس المحلية.