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غوتيريش ينتقد 'التوزيع غير العادل' للقاحات كورونا

غوتيريش ينتقد 'التوزيع غير العادل' للقاحات كورونا
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

انتقد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، "التوزيع غير العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا إن 90 في المئة من سكان إفريقيا ما زالوا ينتظرون التطعيم ضد المرض.

العالم - الأميرکيتان

وأعرب غوتيريش عن استيائه حيال عدم التعاون الدولي بشكل كاف في مجال التلقيح، في معرض كلمة ألقاها بنيويورك، تزامنا مع افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرتقب أن تخيم تبعات أزمة كورونا، على أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، لا سيما أنها أدت لتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عدد من دول العالم.

على صعيد آخر،شدد الأمين العام للأمم المتحدة، في معرض كلمته، على ضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة.

وعلى المستوى الإنساني، أكد غوتيريش الالتزام بحشد المساعدات لمناطق النزاع مثل سوريا واليمن وإثيوبيا.

ودعا غوتيريش الصين والولايات المتحدة إلى الحوار والتفاهم، وسط مؤشرات عن اتجاه واشنطن وبكين إلى مزيد من التنافس المحموم الذي يصل حد التوتر.

وفي ملف آخر، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كل الأطراف في إثيوبيا إلى بدء حوار سياسي.

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غوتيريش ينتقد 'التوزيع غير العادل' للقاحات كورونا

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