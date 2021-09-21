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بالفيديو..بيان للجيش السوداني حول محاولة الانقلاب في البلاد

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الجيش السوداني بيانا أكد فيه فشل محاولة الانقلاب في البلاد صباح اليوم، مؤكدا اعتقال المتورطين بها.

العالم - السودان

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